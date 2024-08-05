Из-за своей высоты более 4800 метров Монблан чрезвычайно подвержен влиянию погодных условий, а потому там регулярно происходят серьезные инциденты.

На массиве Монблан Французских Альпах, признанном самой смертоносной природной достопримечательностью в мире, произошел очередной инцидент с жертвами.

Как пишет Der Spiegel, в ночь на понедельник, 5 августа 2024 года, на высоте 4100 метров откололись глыбы ледника в районе Монблан-дю-Такуль, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Сообщается, что в момент обрушения массы льда, снега и щебня рядом находились 15 человек.

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По предварительной информации, падение серака (именно так называют подобные вертикальные ледниковые образования) имело естественную причину.

Отмечается, что из-за своей высоты более 4800 метров Монблан чрезвычайно подвержен влиянию погодных условий, а потому там регулярно происходят серьезные инциденты.

Кроме того, более интенсивному таянию ледников, приводящему к смертельным несчастным случаям в горах Альпах, способствует глобальное потепление.

Как сообщал УНИАН, ранее на самой высокой горе Германии молния убила 18-летнего туриста.

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