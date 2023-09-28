За два года швейцарские ледники потеряли столько же льда, сколько за три десятилетия до 1990 года.

Ледники Швейцарии пережили второй по величине темп таяния в этом году после рекордных потерь 2022 года. Их общий объем за последние два года сократился на 10%, сообщил в четверг мониторинговый орган GLAMOS, назвав эти потери "катастрофическими".

Двойной удар по швейцарским ледникам во время третьего самого жаркого лета в истории страны означает, что за два года они потеряли столько же льда, сколько за три десятилетия до 1990 года, говорится в докладе.

"Этот год был очень проблематичным для ледников, потому что зимой снега было очень мало, а лето было очень теплым. Сочетание этих двух факторов - это худшее, что может случиться с ледниками", - сказал Reuters Маттиас Хусс, руководитель Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS).

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Более половины ледников в Альпах находятся в Швейцарии, где из-за изменения климата температура повышается примерно удвоенно по сравнению со средним показателем в мире.

По данным GLAMOS, в этом году низкий уровень зимних снегопадов в сочетании с ранним началом и поздним окончанием летнего сезона таяния снегов нанес тяжелые потери.

Швейцарская метеорологическая служба сообщила, что в августе, когда наблюдается пик таяния осадков, высота, на которой замерзают осадки, достигла нового рекордного уровня за ночь, составив 5289 метров, что выше вершины Монблана. Это превышает прошлогодний рекорд в 5184 метра.

На фотографиях, опубликованных Хуссом в социальных сетях во время поездок по сбору данных в последние недели, впервые за всю историю наблюдений были видны новые озера, образующиеся рядом с языками ледников, потоки талой воды, протекающие через ледяные пещеры, и голые камни, торчащие из истонченного льда.

"Мы действительно теряем небольшие ледники. Остаток льда покрывается камнями и обломками, регионы, которые в последние десятилетия и столетия были покрыты снегом и льдом, становятся просто черными склонами, опасными из-за камнепадов", - сказал Хусс.

В некоторых местах компании GLAMOS пришлось прекратить мониторинг из-за таяния. "Мы закрыли одну из наших программ мониторинга небольшого ледника в центральной Швейцарии, потому что его стало слишком опасно измерять. Он стал очень маленьким и, следовательно, нерепрезентативным", - сказал Хусс.

Таяние ледников в Альпах - прогнозы

Как сообщал УНИАН, ранее ученые прогнозировали, что при любом сценарии глобальных климатических изменений ледники в Альпах в ближайшее время будут таять очень быстро и к 2050 году их объем сократится примерно наполовину.

Что будет с ледниками после 2050 года, сильно зависит от того, какие усилия по сокращению выбросов парниковых газов мировое сообщество предпримет сегодня. В худшем случае к концу XXI века в Альпах могут исчезнуть 90% ледников.

С 1961 года ледники во всем мире потеряли более 9 триллионов тонн льда, из-за чего уровень моря на планете поднялся на 2,7 см.

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