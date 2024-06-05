Отмечается, что подано восемь заявок.

Компания Starbucks, которая ушла из России, подала в Роспатент в конце мая восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Все заявки касаются кофе и кофейных напитков.

Российской издание "Ведомости" пишет, что компания планирует зарегистрировать бренды Starbucks, Starbucks coffee, "Старбакс кофе", frappuccino.

"Классификация брендов - 21, 30, 35 и 43 классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и другие", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом российское пропагандистское агентство ТАСС пишет о 14 товарных знаках.

Стоит отметить, что в июле 2022 года американская кофейная компания Starbucks продала свой бизнес из-за полномасштабного нападения РФ на Украину. Новыми владельцами стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов известный как Тимати и холдинговая компания сенатора Арсена Канокова "Синдика".

По словам Пинского, стоимость сделки составила около 500 миллионов рублей. Кофейни получили новое название - Stars Coffee. Ресторатор пытался зарегистрировать изображения товарных знаков Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee, но Роспатент отказал, потому что они похожи на товарные знаки Starbucks.

Уход Starbucks из РФ - главные новости

8 марта 2022 года стало известно, что компания Starbucks приостановила свою деятельность на территории Российской Федерации.

23 мая 2022 года кофейная компания объявила об уходе из России псоле 15 лет работы на этом рынке. Всего закрыли 130 заведений, но пообещали выплаечивать зарплату в течении шести месяцев примерно 2 тысячам сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: