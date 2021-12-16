Самолеты отправляются каждую среду, а время полета составляет 2,5 часа.

Авиакомпания SkyUp совершила первый рейс из Одессы в Тель-Авив 15 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Самолеты будут отправляться раз в неделю - каждую среду - по удобному расписанию. В целом два с половиной часа - и пассажиры уже в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

По информации компании, с 22 мая 2022 года количество рейсов увеличится до 3 раз в неделю. Самолеты по маршруту Одесса - Тель-Авив будут летать по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Читайте такжеКиев в 2021-м обогнал Москву по дороговизне жизни - The EconomistРанее, 25 ноября, SkyUp совершил свой первый рейс из Киева в Тель-Авив. В начале полетной программы рейсы из Киева будут выполняться каждый четверг и каждое воскресенье. Со временем частота полетов возрастет до трех раз в неделю, а затем и до четырех - по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.

SkyUp: справка

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Ее основателем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Герасименко Валентина