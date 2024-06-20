Дело в том, что международные санкции уже давно запрещают поставки в КНДР любых предметов роскоши. А автомобиль, на котором катались два диктатора относится именно к роскошным.

Властелин Кремля Путин завершил помпезный визит в КНДР. Однако аналитики издания Bild обратили внимание на одну интересную деталь.

Они выяснили, что Mercedes, на котором катались Путин и его коллега-диктатор Ким Чен Ына по площади Пхеньяна, на самом деле контрабандный.

Издание указало, что Mercedes S-Klasse W221 в удлиненой версии и такие автомобили выпускали в Германии в 2005-2013 годах. Немецкий автомобиль нелегально ввезли в КНДР, поскольку международные санкции запрещают поставки в эту страну любых предметов роскоши.

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У немецкого авто имеется большой люк, шириной полтора метра. Именно в него высунулись два диктатора, хотя им и было тесно и было видно, что они стояли, плотно прижимаясь друг к другу. Издание также заметило, что даже нарочито выставляя "крепкую" дружбу, Ким и Путин не могли обменяться ни словом, потому что говорят на разных языках. "Ситуация стала еще более комичной, когда в люк высунулся третий мужчина - переводчик, который помог диктаторам обменяться парой слов", - описало неловкую ситуацию издание.

"Не могу представить себе будущую Россию, в которой такое фото не было бы глубоко постыдным. Живя в своем пузыре, Путин, очевидно, не осознает, как выглядит со стороны, моля абсурдно жалкий режим о помощи для войны против Украины", - прокомментировал фото Путина и Кима в старом "Мерседесе" экономист Константин Сонин.

Визит Путина в КНДР

19 июня властелин Кремля осуществий визит в КНДР, где его помпезно принял еще дин диктатор - Ким Чен Ын.

По итогам этого визита два изгоя подписали договор о партнерстве, включающий соглашение о взаимной помощи в случае, если одна из этих стран столкнется с "агрессией".

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