Железнодорожные маршруты в Уэльсе, Норвегии и Швейцарии возглавили список фаворитов.

Британская компания Which?, знимающаяся анализом потребительских настроений, определила самые живописные железнодорожные маршруты Европы.

Об этом пишет The Independent.

Всего в опросе приняли участие 1400 пассажиров поездов. Респондентов попросили оценить свои любимые железнодорожные путешествия по семи категориям: пейзажи, комфорт, удобства, чистота, еда и напитки, обслуживание и стоимость.

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Уверенную победу в опросе одержал прибрежный маршрут в Северном Уэльсе, которым управляет Ffestiniog Railway. Всего в топ-10 попали три маршрута в Уэльсе. Также три позиции в первой десятке рейтинга достались Швейцарии, в том числе второе место, которое она разделила с бергенской железной дороге в Норвегии.

Топ-10 живописных железнодорожных маршрутов Европы:

1. Ffestiniog Railway, Уэльс – 91%

2. Bergen Railway, Норвегия – 90%

2. Bernina Express, Швейцария – 90%

4. Glacier Express, Швейцария – 89%

5. Brocken Railway, Германия

6. Talyllyn, Уэльс

7. Welsh Highland Railway, Уэльс

8. West Highland Line, Шотландия

9. Flam Railway, Норвегия

10. Golden Pass, Швейцария

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили страны Европы с самыми красивыми пляжами.