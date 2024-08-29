Мертвая рыба создала многокилометровое "покрывало" в районе порта.

Популярный среди туристов греческий порт Волос оказался на грани экокатастрофы, поскольку затоплен сотнями тысяч мертвых рыб, пишет The Guardian. Власти Волоса говорят, что это может стать причиной экологической катастрофы для других видов.

Мертвая рыба создала многокилометровое "покрывало" в районе порта и стала причиной сильной вони. Сейчас власти спешно пытаются убрать их, прежде чем запах достигнет близлежащих ресторанов и отелей. По словам властей, за последние 24 часа было собрано более 40 тонн.

Мэр Волоса Ахиллеас Беос сказал, что "запах был невыносимым" и обвинил правительство в том, что оно не занялось проблемой до того, как она достигла его города.

Эксперты заявили, что проблема была вызвана историческими наводнениями в прошлом году, которые наполнили близлежащее озеро. Однако из-за последующей засухи вода в озере резко отступила, заставив пресноводную рыбу двигаться к порту Волос, который впадает в Пагасейский залив и Эгейское море, где она не может выжить.

При этом в устье реки, ведущей в Волос, не была установлена защитная ​​сеть, и когда рыба попала в море, соленая вода, вероятно, убила ее.

Местные владельцы отелей и ресторанов в Волосе жалуются на критическое падение оборота, вследствие резкого уменьшения количества туристов в городе.

"Ситуация с этой мертвой рыбой станет для нас смертью", — сказал Стефанос Стефану, президент местной ассоциации ресторанов и баров. "Какой посетитель приедет в наш город после этого?".

С мая по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров. Ученые связывают их частоту и интенсивность со все более жаркими и сухими погодными условиями.

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