В Граце можно найти все для веселого проведения праздника.

Австрийский город Грац является одним из лучших вариантов для проведения рождественских праздников. Об этом пишет MyLondon.

Авторы отмечают, что в этом городе можно насладиться сиянием рождественских ярмарок, высокими деревьями, блестящими украшениями ручной работы и, конечно, пивом.

Грац является вторым по величине городом Австрии после столицы Вены. Он имеет два объекта всемирного наследия: Старый город, который считается самым большим средневековым районом в Европе, и дворец Эггенберг.

Видео дня

"Первым из замечательных рождественских ярмарок Граца является рынок перед ратушей, который будет проходить с 18 ноября по 24 декабря. Здесь посетители найдут гостеприимный поселок с лотками, где есть произведения искусства и ремесла, а также вкусно угощают. Местный рождественский деликатес - "Feuerzangenbowle" - смесь подожженного вина и рома. Традиционная карусель развлечет детей", - говорится в статье.

Старейшую рождественскую ярмарку в Граце можно найти в Старом городе, возле францисканской церкви, также с 18 ноября по 24 декабря. Туристы могут насладиться фирменными блюдами, произведенными на ферме, а также насладиться пуншем и традиционным австрийским глювайном - разновидностью глинтвейна. У входа в церковь детей ждет вертеп с настоящими овечками, каруселью и игрушками:

"Третья любимая посетителями рождественская ярмарка в Граце проходит на площади под волшебным Глокеншпилем. Кроме серии предметов искусства и ремесел, местные продавцы и заведения общественного питания предлагают деликатесы".

На другой рождественской ярмарке (на Mariahilferplatz) площадь превращается в альтернативную праздничную ярмарку с катком, а туристы могут прогуляться по рыночным достопримечательностям под ритм инди-музыки.

"Для потрясающего визуального праздника посетители Граца могут насладиться ледяным Рождеством во внутреннем дворике Landhaushof на Herrengasse с фигурами в натуральную величину, освещенными светодиодами. С 1996 года уникальный вертеп, вырезанный из 50 тонн кристально чистого льда, выставляется в прекрасном ренессансном дворе. Сцена открыта для посещения с 25 ноября по 6 января", - говорится в статье.

Где отпраздновать Рождество 2024

Ранее УНИАН сообщал, где проводится самая экологичная рождественская ярмарка Европы. Немецкий Эссен лучше других европейских городов сочетает праздничное настроение и заботу об окружающей среде.

Также мы писали о самых переполненных туристами рождественских ярмарках Европы, а также рассказали, какими городами их можно заменить.

Вас также могут заинтересовать новости: