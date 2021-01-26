При этом Швеция продлила срок действия предупреждения о поездках за пределы ЕС до середины апреля.

Границы Новой Зеландии, скорее всего, останутся закрытыми большую часть 2021 года, поскольку пандемия продолжает наносить ущерб общественному здравоохранению.

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Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает The Independent.

По ее словам, Новая Зеландия останется закрытой из-за неопределенности вокруг ситуации с вакцинацией в мире. Премьер уверена, что для безопасного возобновления поездок достаточно высокая доля населения должна быть вакцинирована против Covid-19, при этом властям также нужны гарантии того, что вакцинированные люди не смогут передать вирус.

В то же время Ардерн добавила, что Новая Зеландия намерена постепенно открываться для путешественников из Австралии и других тихоокеанских странам, однако остальной мир на данный момент "представляет слишком большой риск" для здоровья граждан Новой Зеландии и экономики страны.

Стоит отметить, что это заявление премьер-министра Новой Зеландии последовало за новостями о первом в стране случае заболевания Covid-19 за последние два месяца. У 56-летней женщины был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса во время карантина по возвращении из Европы.

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Также не слишком оптимистичные сигналы по поводу возобновления международных путешествий поступают из Великобритании и Швеции. В частности, как сообщает "Европейская правда", британцам советуют пока не строить планы на летний отпуск, несмотря на старт вакцинации в стране.

"Сейчас в больницах с Covid-19 находятся 37 000 человек. Слишком рано думать о лете", - заявил британский министр Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, комментируя возможность того, могут ли британцы уже задуматься о бронировании летнего отдыха.

Он также добавил, что "по мере того, как мы вакцинируем все больше взрослого населения, при появлении новых вариантов коронавируса нам нужно быть очень осторожными".

В свою очередь Министерство иностранных дел Швеции продлило срок действия рекомендаций для свох граждан воздержаться от несущественных поездок в страны за пределами ЕС до 15 апреля, пишет "Европейская правда".

В то же время МИД отменил свой совет воздержаться от несущественных поездок в большинство стран ЕС или Шенгенской зоны. Впрочем, как отметила министр иностранных дел Швеции Швеции Анн Линде, это не значит, что путешествия в пределах ЕС поощряются. Она подчеркнула, что сейчас путешествия в общем "никоим образом не лишены риска".

Рекомендация министерства иностранных дел не является юридически обязательным запретом, но имеет другие последствия. Например, шведская туристическая страховка может оказаться недействительной, если совет МИД будет проигнорирован.

Какие страны открываются для туристов в 2021 году

15 января в Министерстве туризма Кипра заявили, что страна планирует открыть свои аэропорты для посетителей из всех стран с 1 марта 2021 года.

Также с 1 февраля регулярное авиасообщение намерена возобновить Грузия. Впрочем, конкретные условия, при которых туристы смогут попасть в страну, пока не оглашаются.

А вот Шри-Ланка с 21 января уже открыла границы для туристов со всего мира. Правда, с определенными условиями.

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Перевод: Марина Григоренко