Из-за коронавируса в 2020-м году было очень мало авиарейсов, но пассажиры почему-то стали чаще буянить на борту.

Можно смело назвать 2020-й годом паршивых пассажиров. Хотя количество авиарейсов из-за пандемии коронавируса резко сократилось, сообщений о путешественниках, которые вели себя чрезвычайно плохо, только увеличилось.

Большинство случаев неповиновения связаны с "восстанием против масок" на борту. Однако, было достаточно много и абсурдных моментов, когда люди лазили по крыльям самолета или неожиданно раздевались до гола, - пишет Forbes.

Конечно, так называемый "воздушный беспорядок" - это не что-то новое. Проблема стала настолько острой, что Международная ассоциация воздушного транспорта начала отслеживать данные о беспокойных путешественниках с 2007 года. Согласно подсчетам за 2017-й, проблемы с пассажирами возникали раз в 1053 рейса во всем мире.

Читайте такжеАвиаперевозки и коронавирус: что делают авиаторы, чтобы остаться на плаву (видео)Федеральная авиационная служба США тоже отслеживает сообщения о таких инцидентах. По ее данным, по состоянию на 30 ноября авиация имела дело со 108 паршивыми пассажирами. И это вроде бы меньше по сравнению с 2019-м, когда было 142 инцидента. Но если принять во внимание сокращение рейсов в 2020 году из-за пандемии, то процент проблемных эпизодов растет.

Forbes составил список самых безумных случаев плохого поведения людей на борту самолета в уходящем году.

Нападение на Новый год

Год начался плохо еще в январе 2020-го во время рейса United Airlines из Вашингтона в Нью-Арк. 28-летний пассажир напал на одного из бортпроводников. А затем, чтобы еще больше усугубить ситуацию, он бросился на офицеров полиции, когда дверь открылась. Полицейские "пролетели" по ступеням трапа и упали на асфальт. В конце концов, пассажира скрутили другие полицейские.

Битва за маски

Читайте такжеТурция отменила обязательный ПЦР-тест на коронавирус для транзитных рейсовПосле начала пандемии коронавируса появилась целая куча историй о том, как пассажиры не повиновались политике обязательного одевания маски на борту. Так вели себя очень много людей: от женщины, которая отказывалась надевать маску во время рейса в Лас-Вегас, из-за чего самолет Southwest Airlines экстренно сел в Нэшвилле, до пассажира, который ударил бортпроводника рейса компании Delta за требование выполнить правила. Был еще пассажир easyJet, который кашлял на других людей на борту и кричал: "Теперь все умрут".

И на чьей стороне здесь правда?

Один из пользователей TikTok опубликовал видео пассажирки, которая буквально накрыла своими длинными белокурыми волосами спинку кресла,заслонив экран для сидящего сзади. Автор видео решил наказать соседку и напихал жевательной резинки и конфет ей в волосы. Кроме того, некоторые пряди были обмакнуты в кофе, а целые клочки вообще отрезаны.

Люди на крыле самолета

Из категории "о чем он только думал" был 41-летний мужчина, который проник на летное поле международного аэропорта Пэта МакКаррана в Лас-Вегсе. Там он залез на крыло самолета компании Alaska Airlines. Мужчина просидел на крыле почти 45 минут, пока не упал.

Но его случай - не единичный. В сентябре пассажир "Международных авиалиний Украины" заявила, что ей слишком жарко в самолете. Поэтому, открыв аварийный выход, она вышла "подышать" на крыло. Вскоре ее упросили все же вернуться в салон.

Тревога, дым в салоне!

Ситуация действительно стала очень горячей, когда на борту рейса United Airlines из Вашингтона во Франкфурт сработала пожарная тревога. Оказалось, что огонь разожгла 27-летняя женщина из Северной Каролины. Она курила в туалете самолета. Когда ее попросили этого не делать и провели к месту в хвосте, но она пыталась пробиться обратно с зажженной зажигалкой. Один из членов экипажа и воздушный маршал пытались ее задержать. Но женщина начала угрожать, что зарежет всех на борту и убьет себя. Ее, в конце концов, схватили, а затем передали в руки сотрудников ФБР в аэропорту.

Читайте такжеАвиаперевозчики предложили альтернативу самоизоляции для пассажировДругой случай с курильщиками произошел на борту рейса WestJet из Ванкувера в Торонто. 59-летний пассажир не просто снял маску. Он сделал это, чтобы раскурить сигарету. Когда бортпроводники попытались остановить его, он напал на одного из них. Мужчину изрядно оштрафовали за ряд нарушений.

Где мой парашют?

В 2020 году был также пассажир American Airlines, который путешествовал из Орландо в Филадельфию. Он вдруг начал лазить с места на место и спрашивать других пассажиров: "А где мой парашют?". Если кому интересно, то парня, конечно же, арестовали.

Но попадались и плохие пилоты. В России двое таких отклонились от курса своего рейса. А все для того, чтобы на сайтах по отслеживанию передвижения рейсов появилась картинка мужского полового органа.

Другая история связана с офицером таможни США. Его поймали в аэропорту Атланты, когда он пытался провезти 16 упаковок кокаина весом 17,8 килограммов в ручной клади. Но план не сработал.

Абсолютно худший пассажир года

Но самый вопиющий случай в небе за 2020 год произошел 14 декабря на борту рейса из Майами в Лос-Анджелес. Мужчина сел на самолет хорошо зная, что у него COVID-19. Посреди рейса ему стало плохо. Казалось, что у него начался сердечный приступ. Пассажир скончался. Но потом выяснилось, что он умер все же от отказа органов дыхания из-за коронавируса. У других пассажиров, которые летели с ним, появились симптомы COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань