Несмотря на то, что туризм в Тунисе растет, остров страны по-прежнему остается относительно неизвестным.

Джерба ​​- невероятный остров у побережья Туниса, известный своими живописными пейзажами пляжей, традиционными рынками и потрясающей архитектурой, подчеркивающей его историческое значение.

Как пишет Daily Express, он может похвастаться рядом достопримечательностей, которые стоит посетить и которые дадут вам истинное представление о тунисской культуре.

На острове проживает менее 200 000 жителей. Несмотря на то, что туризм в Тунисе растет, остров страны по-прежнему остается относительно неизвестным. Поэтому вам не стоит ожидать увидеть толпы людей, исследуя это место назначения.

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"Что делает это место отдыха еще лучше, так это то, что вам не нужно ждать конца года, чтобы запланировать визит, потому что в феврале средняя температура на острове составляет около 20 °C, и кто не хотел бы иметь возможность сбежать от британского холода", - сказано в статье.

На Джербе ​​можно встретить местных рыбаков, которые рассказывают истории об острове и обучают туристов своим традиционным способам.

Важно, что отдых не ограничивается пляжами и очаровательными видами, на острове есть несколько спа-центров и центров талассотерапии, которые предлагают массаж и процедуры, включая обертывание глиной, чтобы действительно подчеркнуть цель острова - обеспечить успокаивающий отдых.

Отмечается, что есть много способов исследовать остров Джерба, включая пешие походы, катание на квадроциклах или даже поездку на пиратской лодке, где вы можете поплавать в великолепных голубых водах.

"Во время исследования острова обязательно посетите деревню Эрриад. Небольшая деревня в центре острова стала столицей уличного искусства, известной как Djerbahood, после того, как 150 художников со всего мира преобразили ее произведениями искусства и граффити. Но не только центральная деревня демонстрирует красоту острова, красота повсюду, настолько заметная, что в 2023 году остров был официально признан объектом Всемирного наследия", - сказано в материале.

Также остров принимает первый в истории фестиваль "Всемирная столица островной кухни", на котором шеф-повара будут представлять островные кухни мира, в сопровождении живой музыки и морских развлечений. Неудивительно, что этот удивительный остров был назван журналом Conde Nast Traveller одним из лучших мест для посещения в Африке в этом году.

Новости туризма

Армона - один из пяти крошечных островов у побережья Алгарви в Португалии, которые составляют природный парк Риа-Формоза. Посетители могут добраться до острова на пароме или водном такси из близлежащих прибрежных городов Фару и Ольян, поездка обойдется всего в несколько евро.

Температура на острове остается теплой в течение всего года, максимальная средняя температура в апреле составляет 30 °C. Летом она также может достигать среднего значения 32 °C, а зимой опускаться до 26 °C.

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