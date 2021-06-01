С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов.

Власти Турции с 1 июня вернули требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины.

Об этом сообщает Avianews.com.

Читайте такжеВ Турции смягчили комендантский час и "локдаун выходного дня"

Решение властей Турции зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21. Его опубликовали ночью 31 мая, буквально за несколько часов до вступления в силу новых правил.

Что нужно для вылета в Турцию

Пассажир должен пройти ПЦР-тест перед вылетом в Турцию. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов.

В качестве альтернативы власти Турции допускают экспресс-тест на антиген коронавируса. Но срок его действия короче — с момента взятия образца на анализ до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 48 часов.

Справка о вакцинации

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Выборочное тестирование

Власти Турции будут проводить выборочное ПЦР-тестирование на коронавирус пассажиров. После того как у человека возьмут образец, ему позволят продолжить поездку. Если тест покажет положительный результат, т.е. наличие коронавируса в организме, путешественника будут лечить по протоколу Минздрава Турции.

Кто освобожден от тестов

Тест на коронавирус могут не делать пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны, а также экипажи самолетов.

Ранее в льготную категорию входили дети до наступления 6 лет, однако теперь их нет в перечне исключений.

Срок действия правил

Правила действуют с 1 июня до 30 июня 2021 года включительно.

Какие карантинные ограничения в Турции действовали для украинских туристов

Турция в период пандемии стала едва ли не главным зарубежным направлением отдыха для иностранных туристов, в том числе из Украины. Даже когда в стране действовал самый жесткий локдаун, большинство карантинных ограничений не касались иностранных отдыхающих: на них не распространялся комендантский час и запрет путешествий между городами, они могли посещать кафе и рестораны и тому подобное.

До 1 июня 2021 года украинским туристам для въезда в Турцию не нужно сдавать тест на коронавирус, самоизоляция по прибытию тоже была не нужна. Необходимо было лишь заполнять специальную онлайн-форму в промежутке времени за 72 часа до поездки в Турцию.

Виза украинцам для въезда в Турцию тоже не нужна.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Елена Коваленко