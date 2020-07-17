США частично восстанавливают поездки из Европы

Сообщения с Европой закрыто с 13 марта из-за коронавируса.

США снимают ограничения на въезд в страну для иностранных студентов, прибывающих из Европы. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Решение США разрешить европейским студентам было принято через несколько дней после того, как администрация Трампа согласилась отказаться от политики, которая могла бы заставить десятки тысяч иностранных студентов покинуть Соединенные Штаты, если бы их занятия были полностью онлайн.

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"Студенты в европейских странах, в которых уже есть визы для обучения в Соединенных Штатах, освобождаются от запрета, согласно меморандуму", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 марта президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки по странам Европы в связи с распространением коронавируса в мире. В администрации Трампа утверждают, что почти 3 миллиона американцев могли погибнуть, если бы не закрытие границы с ЕС.

Напомним, 20 июня в Белом доме заявили, что США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Европейским союзом.

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