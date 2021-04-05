С 5 апреля в Киеве усилили карантин.

Поезд Kyiv Boryspil Express и автобус №322 SKY BUS между международным аэропортом и Киевом продолжают курсировать без ограничений. Для проезда спецпропуск не нужен.

Читайте такжеRyanair открывает маршруты из Украины на острова Греции: куда можно будет попасть и за какие деньгиОб этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

«Как и ранее вы можете доехать в аэропорт «Борисполь» с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский. В направлении из аэропорта к Южному вокзалу железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия)», - говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц