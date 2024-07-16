Накануне стало известно о закрытии маршрутов на Ивано-Франковщине.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, почему ГПСУ установила ограничения для пребывания в пограничной зоне на западе Украины.

"Есть такое понимание, как пограничный режим. Он определен постановлением правительства №1147. Это касается и пограничной полосы - ширина местности 5 километров вдоль границы. А также, если есть какие-то особенности на участках, то пограничные отряды могут вводить дополнительные ограничения возле границы. Это касается, в том числе и участка ответственности Черновицкого пограничного отряда, в том числе и направлений туристических маршрутов", - сказал он в эфире телемарафона

Спикер также добавил, что в случае, если люди будут обращаться за разрешением на пребывание в пограничной зоне в региональные пограничные отряды, - такие обращения будут рассматриваться.

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"Это направлено на то, чтобы не допустить попытки незаконного пересечения границы. Поскольку на участке Черновицкого пограничного отряда таких случаев также достаточно", - пояснил Демченко.

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Накануне стало известно, что ГПСУ установила ограничения для пребывания в 5-километровой зоне от государственной границы, в частности, с целью отдыха, туризма и рыболовства. В частности, из-за ограничений теперь закрыты более чем 25 туристических маршрутов на западе Украины.

Накануне стало известно, что в Одесской области пограничник застрелил мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. Потом выяснилось, что убитым оказался военный, который дезертировал из воинской части и пытался незаконно пересечь границу.

Кроме того, появилась информация, что Беларусь планирует построить на границе с Украиной две новые пограничные заставы. Государственный пограничный комитет страны намерен закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью" для нескольких объектов.

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