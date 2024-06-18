В этом году только 30% украинских пляжей официально открыты для отдыхающих.

На фоне начала летнего сезона, когда многие украинцы стремятся спасаться от жары у воды, Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) обнародовало информацию о работе пляжей по всем регионам страны.

Как отметила на своей странице в Facebook глава Гостуризма Марьяна Олеськив, в целом до полномасштабного вторжения в Украине, по данным Госпродпотребслужбы, насчитывалось более 350 пляжей у рек и озер и около 190 на побережье Черного и Азовского морей.

Однако сейчас из-за войны РФ в Украине побережье Азовского моря полностью оккупировано россиянами, а черноморские пляжи практически недоступны из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов.

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Таким образом, по состоянию на июнь 2024 года в ДАРТ насчитали лишь 168 пляжей в Украине, на которых официально разрешается отдыхать.

"В этом году только 30% украинских пляжей официально открыты для отдыхающих. Больше всего в Одесской, Полтавской, Хмельницкой, Львовской, Волынской и Черкасской областях", – отметила Олеськив.

В то же время девять регионов из-за частичной оккупации и угрозы ракетных обстрелов вообще не планируют этим летом открывать пляжный сезон.

С полным перечнем открытых для посещения пляжей в Украине можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня 2024 года в Одессе начали открывать пляжи. Всего в городе планируют сделать доступными около 20 мест отдыха на берегу Черного моря.

Тем временем на Николаевщине в этом году не будут открывать пляжный сезон на море из-за постоянных российских обстрелов. Впрочем, местные власти рассматривают возможность его запуска на внутренних водоемах области и в пределах лиманов.

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