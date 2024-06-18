Локальные дожди 19 июня возможны лишь в нескольких областях.

В среду, 19 июня, украинцев ждет жара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 19-го июня в течение дня ожидается +28...+32 градуса, на юге до +34 градусов", - спрогнозировала она.

Осадков не ожидается, только локальные дожди вероятны на Волыни, Черниговщине и Сумщине.

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В Киеве 19-го июня также ожидается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +28...+30 градусов.

Похолодание, по прогнозу Наталки Диденко, ожидается уже в четверг, 20 июня.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе в Украине ожидаются значительные синоптические изменения. В основном будет доминировать зона повышенного давления, что обеспечит в большинстве областей солнечную погоду без осадков, а температура будет повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня ожидается преимущественно сухая погода, лишь днем 18 июня на востоке, а 19 июня на северо-западе страны возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит +13°...+19°, днем будет подниматься до +25°...+31°. В среду в южных областях ночью будет +18°...+23°, а днем температура будет достигать +30°...+35°.

В четверг, 20 июня, в Украине местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в восточных, южных и некоторых центральных областях возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +14° до +20°, днем снизится до +21°...+26°. На востоке и юге страны ночью ожидается +17°...+23°, а днем жара будет достигать +27°...+32°.

В пятницу по всей Украине прогнозируется сухая погода. Температура в южных регионах ночью будет +16°...+21°, днем поднимется до +26°...+31°. На остальной территории страны 21 июня ночью ожидается +11°...+16°, а днем +21°...+26°.

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