Французская столица признана лучшим городом для любителей уличной еды, а самыми популярными там стали блины.

Париж (Франция) признали мировой столицей уличной еды по данным исследования компании по хранению багажа Radical Storage, проведенного на основе отзывов пользователей Tripadvisor.

Как пишет Express, по результатам исследования, 76% заведений уличной еды во французской столицы получили четыре звезды. Cамой популярной уличной едой в Париже признали блины – местная La Creperie заняла первое место среди уличной еды в городе.

Также пользователи Tripadvisor посчитали, что во французской столице одни из лучших в Европе уличных блюд Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в районе Марэ туристы смогут отведать вкусный фалафель или домашнюю халу.

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Второе место в списке заняли Афины, где особенно рекомендуют попробовать закуску сувлаки, пирожки с сырной начинкой куру и морепродукты навынос. Также греческая столица известна своими сладостями, среди которых особое место занимет лукумадес – разновидность жареного греческого пончика.

Рим занял третье место в списке, а пицца стала там самой популярной уличной едой для туристов. Пиццу в итальянской столице подают по кусочкам, часто по очень доступным ценам, делая ее идеальным перекусом. Туристы также могут купить пасту на вынос или отведать жареное филе трески в кляре. На десерт можно попробовать мороженое джелато или засахаренный каштан из пекарни.

Топ-10 городов для любителей уличной еды

1. Париж (Франция).

2. Афины (Греция).

3. Рим (Италия).

4. Барселона (Испания).

5. Будапешт (Венгрия).

6. Лондон (Англия).

7. Дубай (ОАЭ).

8. Лиссабон (Португалия).

9. Мадрид (Испания).

10. Амстердам (Нидерланды).

Как сообщал УНИАН, ранее Варшаву признали лучшим направлением для путешествий по Европе в 2023 году.

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