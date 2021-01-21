Также ЕС рассматривает возможность введения запрета на путешествия в Великобританию.

Европейский союз может вновь ограничить перемещение между странами блока из-за распространения нового штамма коронавируса.

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Как пишет The Guardian, также ЕС рассматривает возможность введения запрета на путешествия в Великобританию.

Соответствующие предложения на ряду с другими вариантами пресечения распространения новых штаммов вечером 21 января в формате видеоконференции намерены обсудить главы 27 государств Евросоюза.

Отмечается, что инициатором идеи выступает правительство Германии, которое уже разработало документ, позволяющий странам-членам ЕС закрывать свои границы как для граждан стран внутри блока, так и за его пределами, если на их территории обнаружены новые мутации коронавируса.

«В тех случаях, когда государства-члены считают это необходимым для защиты здоровья населения, они могут вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из третьих стран с зонами, зараженными вирусом», - аргументируют немецкие чиновники.

В немецком документе, разосланном 27 странам-членам ранее на этой неделе, отмечается, что «защита здоровья граждан ЕС при обеспечении свободы передвижения внутри ЕС и передвижения без пограничного контроля в пределах Шенгенской зоны требует от государств-членов принять согласованные меры по сдерживанию распространения новых вызывающих озабоченность вариантов вируса Sars-CoV-2».

«На данный момент известны варианты: B117 (британская мутация) и 501V2 (южноафриканская мутация); есть опасения, что возникнут новые мутации. Только если государства-члены предпримут совместные и скоординированные действия, можно будет эффективно сдержать вирус. По этой причине мы видим срочную необходимость действовать, чтобы предотвратить или хотя бы замедлить распространение вызывающих беспокойство вариантов вируса в зоне ЕС+ (государства-члены ЕС плюс Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия)», - отмечается в документе.

Одновременно Берлин предложил обустроить на внутренних границах ЕС специальные центры в качестве единого инструмента с обязательным карантином для тех, кто прибывает из районов с высокой распространенностью новых вариантов COVID-19.

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При этом правительство Германии заявляет, что приоритетной задачей должно стать поддержание основных цепочек поставок и сдерживание дальнейшего заражения. Потому исключения предлагают сделать только для транзитных пассажиров и людей, работающих в секторе пассажирских и грузовых перевозок, а также медицинских работников.

Более того, Берлин также предлагает странам ограничивать внутреннее перемещение «например, в радиус 15 км» из районов, где зафиксированы случаи новых штаммов коронавируса.

Одновременно глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун 21 января в комментрии телеканалу ARD не исключил закрытия границ страны с соседними странами, если им не удасться взять под контроль новые мутации коронавируса.

«Опасность заключается в том, что, когда количество инфекций в стране растет, эта мутация становится вариантом квази-большинства, и тогда инфекция больше не может контролироваться. Поэтому неизбежны более строгие правила въезда через наши внутренние границы, и, поскольку все этого не хотят, важно, чтобы мы действовали вместе сейчас», - заявил предствитель Меркель.

Закрытие границ ЕС из-за пандемии коронавируса

Евросоюз закрыл свои границы для иностранцев весной 2020 года с началом мировой пандемии коронавируса. Вскоре страны ЕС также закрыли свои внутренние границы.

С 15 июня 2020 года Европейский союз официально снял ограничения на внутренние путешествия и в пределах Шенгенской зоны.

Открывать внешние границы Евросоюз начал с 1 июля, но постепенно и не для всех. Граждани многих стран, среди которых и Украина, до сих пор не могут свободно путешествовать в ЕС.

В конце 2020 года в мире начали выявлять случаи мутации коронавируса, в частности, одной из первых пострадала Великобритания. Тогда же некоторые страны ЕС начали запрещать въезд гражданам Великобритании и других стран, где были замечены новые штаммы коронавируса.

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Перевод: Марина Григоренко