Автокемп из "Запорожца"/ скриншот видео
Дом на колесах на основе простого "Запорожца" смастерил украинец. Авто вполне пригодно для комфортного путешествия.
Об этом говорится в сюжете "2+2".
Читайте такжеВ Дубае отменили сборы с домов на колесахМастеру удалось обустроить машину так, что в ней есть абсолютно все для комфортного путешествия. Просто в машине поместились "духовка" и газовая плитка на одну конфорку, стол с местами для хранения вещей, раковина и душ (есть даже теплая вода).
Крыша "Запорожца" легко превращается в кровать с палаткой, а бампер - в кухонный стол.
Всего, что уже содержит авто, автору недостаточно - свое произведение он хочет доделать, а затем - совершить кругосветное путешествие.
Украинец впервые в мире переделал Запорожец в автокемпер