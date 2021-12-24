Украинец Александр вдохнул новую жизнь в старую машину.

Дом на колесах на основе простого "Запорожца" смастерил украинец. Авто вполне пригодно для комфортного путешествия.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

Читайте такжеВ Дубае отменили сборы с домов на колесахМастеру удалось обустроить машину так, что в ней есть абсолютно все для комфортного путешествия. Просто в машине поместились "духовка" и газовая плитка на одну конфорку, стол с местами для хранения вещей, раковина и душ (есть даже теплая вода).

Крыша "Запорожца" легко превращается в кровать с палаткой, а бампер - в кухонный стол.

Всего, что уже содержит авто, автору недостаточно - свое произведение он хочет доделать, а затем - совершить кругосветное путешествие.

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