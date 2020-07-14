SkyUp упростил выплату компенсации за отмененные рейсы
Пассажиры SkyUp в личном кабинете на сайте лоукостера смогут самостоятельно выбрать вид возмещения средств за отмененный рейс, не обращаясь в контакт-центр.
Об этом сообщили в компании.
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Что предложат вместо рейса
- Если рейс был отменен из-за карантина или отсутствия разрешения на въезд граждан Украины в определенные страны, билеты можно вернуть, выбрав опции:
- возврат стоимости билета в соответствии с условиями тарифа;
- бесплатную смену дат путешествия;
- возмещение стоимости билета в виде промокода на 120% на любые билеты или услуги авиакомпании.
Вернут ли деньги за билет
Если рейс был отменен авиакомпанией в связи с оптимизацией полетной программы, пассажир имеет право на возврат полной стоимости билета.
«Возможность самостоятельно выбрать вид возмещения запущен в бета-версии. В дальнейшем функционал будет дорабатываться и расширяться», — добавили в SkyUp.
SkyUp: история выхода из карантина
Компания SkyUp запустила онлайн-регистрации на регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья. Получить посадочный талон можно за 48 часов до вылета.
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