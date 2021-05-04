У отеля отобрали туристический сертификат / фото УНИАН
В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев.
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Администрация устроила вечеринку без соблюдения карантинных требований.
Мероприятие успел заснять и выложить в сеть аниматор-украинец.
У отеля уже отобрали туристический сертификат, без которого тот не сможет работать. Туристов расселили по другим гостиницам.
В Турции закрыли 5-звездочный отель после шумной вечеринки с участием украинцев
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