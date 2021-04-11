Президент Турции заявил, что массовая вакцинация позволит принимать туристов, но не уточнил деталей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает в этом году организовать самый высокий уровень безопасности здоровья для украинских туристов на фоне пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Вы знаете, что мы создали систему сертификата безопасного туризма. Благодаря этой практике мы сможем обеспечить самый высокий уровень безопасности здоровья для наших гостей, для наших туристов", - заявил Эрдоган.

"Мы в этом году будем принимать в безопасной обстановке наших украинских гостей благодаря массовой вакцинации и применению тех средств, которые мы разработали, основываясь на опыте, который мы уже получаем с прошлого года", - сказал президент Турции.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов.

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Автор: Виталий Саенко