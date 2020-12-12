Мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных туристов.

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытии.

Уточняется, что визы будут доступны туристам из 56 стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Travel Daily

Кроме того, по его данным, таиландские власти планируют увеличить срок действия виз с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин.

На сегодняшний день Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму 100 тыс. долларов.

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Прибывающим туристам также необходимо иметь ПЦР-тест на коронавирус, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

Напомним, ранее власти Таиланда хотят увеличить затраты посещающих страну на фоне снижения массового туризма.

Карантин в разных странах

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Автор: УНИАН