Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытии.
Уточняется, что визы будут доступны туристам из 56 стран, сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Travel Daily
Кроме того, по его данным, таиландские власти планируют увеличить срок действия виз с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин.
На сегодняшний день Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму 100 тыс. долларов.
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Прибывающим туристам также необходимо иметь ПЦР-тест на коронавирус, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.
Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.
Напомним, ранее власти Таиланда хотят увеличить затраты посещающих страну на фоне снижения массового туризма.
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