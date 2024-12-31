Назван красивый итальянский город в часе езды от Венеции, но без толп туристов

Город Азоло не так популярен среди туристов, как Венеция.

Венеция привлекает толпы туристов со всех уголков планете благодаря своей красоте. Тем не менее не всем по душе такие многолюдные города. Поэтому путешественникам рекомендуют посетить Азоло, пишет Express.

Отмечается, что этот город расположен в чуть более чем 60 километрах от Венеции. На автомобиле этот путь можно преодолеть менее чем за час.

В издании поделились, что об Азоло вспоминали с любовью известный викторианский поэт и драматург Роберт Браунинг, итальянская актриса Элеонора Дузе и знаменитая исследовательница и писательница-путешественница Фрейя Старк. Главная улица города даже названа в честь Браунинга.

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По словам журналистов, этот средневековый город придерживается своих традиций. В нем невозможно найти супермаркеты, точки быстрого питания или сувенирные лавки. Вместо этого есть извилистые мощеные улочки, красивые виллы эпохи Возрождения и уютные кафе.

В издании рекомендуют посетить туристам заведения Caffe Centrale и Gilda Patisserie Bistrot. Они находятся на главной площади. Также можно заглянуть в Piazza Garibaldi, с которого открывается вид на собор и Городской музей.

В коллекцию музея входят археологические находки, картины и разделы, посвященные Дузе, Старку и Катерине Корнаро. Журналисты рассказали, что в городе происходит много интересного.

Кроме того, в городе повсюду открываются потрясающие виды, добавили в издании. За это Азоло называют "жемчужиной Тревизо".

Также туристам понравятся сады виллы Фрейя. Это элегантный дом, в котором жила Фрейя Старк.

Помимо этого туристам рекомендуют посетить ресторан Due Mori. В нем помимо изысканных блюд, приготовленных в дровяной печи, можно полюбоваться прекрасным видом на холмы с террасы и из огромного окна в обеденном зале.

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