Весь мир поделен на несколько часовых поясов, поэтому где-то Новый год наступил намного раньше, чем у остальных.

Новый год на Земле длится целых 26 часов между разными часовыми поясами. К примеру, уже сейчас 2025 год встретили жители острова Киритимати (остров Рождества), расположенный Республике Кирибати и в часовом поясе UTC+14.

Вскоре после них Новый год встретили острова Тонга и Чатем, а также Новая Зеландия (UTC+13), Фиджи и Австралия (в одном из трех своих часовых поясов) — UTC+11 и UTC+12.

Позднее всех отпразднуют Новый год Гавайи, острова Кука, Аляска, Канада и Мексика (в некоторых часовых поясах). У них еще ночь или только раннее утро.

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