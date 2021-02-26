Авиакомпания увеличит количество частот в марте до 4 рейсов в неделю, а уже с 28 марта - до 5 рейсов в неделю.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в марте увеличит количество частот на направлении Киев – Тбилиси (Грузия) – Киев, что связано с постановлением правительства Грузии об открытии границ для иностранных туристов с 1 марта 2021 года.

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Отмечается, что авиакомпания увеличит количество частот до 4 рейсов в неделю, а уже с 28 марта - до 5 рейсов в неделю.

В частности, вылет рейса Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - PS511 запланирован на 19:20 по средам, пятницам и воскресеньям; вылет рейса Тбилиси (TBS) - Киев (KBP) - PS512 – на 06:15 по понедельникам, четвергам и субботам; вылет рейса Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - PS513 – на 09:50 по вторникам и четвергам, и вылет рейса Тбилиси (TBS) - Киев (KBP) - PS514 – на 14:35 по вторникам и четвергам.

Пресс-служба отметила, что расписание вылетов из Киева и Тбилиси стало более удобным для путешествий пассажиров.

Возобновление туризма в Грузии

С 1 марта Грузия вновь открывает границы для туристов почти после годового карантина. Для пересечения грузинской границы всем гражданам Украины необходимо будет предъявить два ПЦР-теста - один тест сделан в течение последних 72 часов, второй тест - через три дня пребывания в стране.

26 марта Минздрав Украины переместил Грузию в "зеленую" карантинную зону, а потому по возвращению из этой страны больше не придется идти на самоизоляцию или сдавать тест на коронавирус. Однако стоит учесть, что пересмотр карантинных зон происходит каждую неделю.

Планы МАУ на 2021 год

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 13 марта 2021 года возобновляет полеты из Киева в Баку (Азербайджан).

Ранее авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила, что с 1 марта начинает постепенное восстановление своей сети рейсов, которые были отменены из-за карантина, а также увеличивает количество частот на наиболее популярных направлениях.

Также МАУ предложила Кабмину упростить условия въезда в Украину для вакцинированных от коронавируса иностранцев, чтобы поддержать украинскую авиаотрасль.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

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Автор: Павел Степанец