Береговую службу обвинили в том, что новое правило "делает жизнь невыносимой".

Береговая служба Испании ввела новые правила для популярного пляжа Ла Конча в Сан-Себастьяне, на севере страны, которые привели туристов в ярость.

Как пишет Express, согласно новым правилам, вместимость пляжа резко уменьшится - за счет сокращения количества пляжных зонтиков на треть - с 440 до 290.

Чиновники отмечают, что приказ исходит из отчета, показывающего, что линия прилива поднялась за последние годы в результате изменения климата. В этом регионе зонтики должны находиться на расстоянии не менее шести метров от моря, чтобы учитывать высокие приливы.

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"Хотя это нарушило наши первоначальные планы, это не прихоть Береговой службы, а результат исследования, проведенного в 2024 году, который показывает, как пляж изменился в последнее время, причем ключевым фактором стало изменение климата", - отметил советник по городскому обслуживанию Сан-Себастьяна Карлос Гарсия.

Однако мэр города Энеко Гойя обвинил Береговую службу в том, что она "делает жизнь невыносимой", заявив, что это "просто еще одно" нерациональное решение.

При этом подчеркивается, что на пляжах Ондаррета и Ла-Сурриола сохранятся обычные зонтики.

Ранее УНИАН рассказывал о странном правиле на пляже Ла Пелоза, который находится на итальянском острове Сардиния - отдыхающим нельзя раскладывать на песке полотенце.

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