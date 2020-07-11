Украинцам изменили правила въезда в Черногорию

«Зеленый транзитный коридор» на авто пока не действует.

Для граждан из Украины и Беларуси сейчас действует особый порядок пересечения границы Черногории.

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

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Без дополнительных ограничений въезд разрешат только для тех путешественников, которые прибывают в страну самолетами на предусмотренных законом условиях.

В случае въезда в страну наземным транспортом от туристов будут требовать свежий тест на COVID-19.

В посольстве Украины уточнили, что указанное правило не распространяется на пассажиров пути «Украина-Венгрия-Хорватия-Черногория».

Однако вчера вечером Хорватия вернула требование наличия отрицательного результата на тест COVID-19 у туристов, что таким образом приостановило «зеленый транзитный коридор» на авто.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза официально согласовал открытие внешних границ с 1 июля для 19 стран, но Украина не входит в этот перечень.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19, есть восемь категорий украинцев, которые могут въезжать в Европейский Союз.

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