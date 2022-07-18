Над морем и опустевшими пляжами летают российские вертолеты

Российские оккупанты освободили пляжи курортной Кирилловки в Запорожской области от отдыхающих, а местных жителей от заработка. В прошлом году в середине июля пляжи были забиты туристами.

Соответствующие фото и видео из Кирилловки опубликовали местные жители в соцсетях.

На снимках видно пустые пляжи и чистое море, где нет даже медуз. При это в небе над морем летают российские вертолеты.

"В прошлом году здесь яблоку негде было упасть… а в этом… Оккупанты "освободили" от отдыха многих украинцев, но объединили в желании выгнать орду назад в свое "сверх государство" под зад ногой. ВСУ придут, не сомневайтесь!" – пишут местные жители.

Отмечается, что все местные остались без заработка и условий существования.

"У кого-то пожилые родители, у кого-то скот, большие собаки, кто-то переживает, что в их дома зайдут незваные гости. Причин много, почему люди остаются. Очень много знакомой молодежи поехали в Европу через Крым, кто-то, простояв по несколько дней, уехал через Васильевку. Но что я знаю точно, так это то, что большинство из них любят Украину и ждут освобождения от оккупации", – рассказывают жители курортной Кирилловки в соцсетях.

Как ранее сообщал УНИАН, россияне хотят "национализировать" базы отдыха во временно оккупированной Кирилловке. Они строят долгосрочные планы и мечтают, что туда будут приезжать отдыхающие из Москвы.

Рашисты даже установили сроки. Если до 1 октября или, максимум, до конца года, предприниматели не предоставят оккупантам документы, то базы отдыха "национализируют".

При этом власти Запорожской области заявили, что в этом году курортный сезон в области отменяется из-за угрозы ракетных и артиллерийских ударов.

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