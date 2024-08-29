Индивидуальных туристов в Европе ждет потрясающий отдых на любой вкус.

Европа с ее компактными размерами уже давно является популярным местом для одиночных путешествий для людей всех возрастов, предпочитающих исследовать мир без компании.

Крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet, выпускающее путеводители, попросило тревел-экспертов поделиться своими рекомендациями о лучших местах для соло-туризма в Европе.

1. Сицилия, Италия. Индивидуальная Сицилия – это безграничное удовольствие. Ее искрометное сочетание моря, гор, смелой еды, залитого солнцем вина и извергающихся вулканов гарантирует, что вам никогда не будет скучно. На этом выжженном солнцем острове, омываемом тремя морями, есть глубоко трогательная аура, которая вдохновляет на тихое созерцание и успокаивающую легкость в собственной компании, отмечает британский автор Никола Уильямс.

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Начинать свое путешествие она рекомендует на Ионическом побережье на востоке Сицилии: присоединяясь к гиду на взрывных склонах Этны и местным жителям на хаотичном рыбном рынке Катании, а затем наслаждаясь вином на вулканических виноградниках.

2. Наксос, Греция. Как пишет австралийский автор греческого происхождения Хелен Ятро, этот остров с его белыми песчаными пляжами и неглубоким морем нацелен на привлечение индивидуальных путешественников, желающих увидеть его многочисленные достопримечательности – от укрепленной столицы и кухни "от фермы до стола" до водных видов спорта.

Начинать знакомство с островом она советует с прогулки по средневековому главному городу Хора, любуясь башнями Глезос и Делла Рокка Бароцци венецианской эпохи. Затем можно попробовать свои силы в виндсерфинге на пляже Агиос Георгиос, а после заглянуть в деревню Халки, чтобы попробовать ароматный лимонный ликер на местном небольшом заводе.

3. Экс-ан-Прованс, Франция. Никола Уильямс предупреждает, что путешествовать в печально известном бурлящем мегаполисе Марселе на жарком юге Франции в одиночку – занятие не для всех. Однако всего в 45 минутах езды на автобусе или поезде соло-туристов ждут прогулки по изящным бульварам его более чистой, безопасной и размеренной младшей сестры.

Начать свой визит в шикарный Экс-ан-Прованс она рекомендует с кофе и круассана под изумрудными листьями платанов в Le Forbin, всего в нескольких шагах от главного проспекта города Кур-Мирабо. Ну а в городском музее Гране в квартале Мазарини можно насладиться работами Пикассо, Матисса, Моне и местного художника Поля Сезанна, который много раз рисовал близлежащую гору Сент-Виктуар.

4. Пальма-де-Майорка, Испания. На фоне шумным протестов против массового туризма, Пальма-де-Майорка – это также гостеприимный город для индивидуальных путешественников, с его хорошо освещенными общественными пространствами, прекрасными пляжами и множеством ресторанов, рынков и исторических мест.

Живущая сейчас во Франции австралийка Хлоя Брейтуэйт советует начинать свой визит Пальму с Mercat de Santa Catalina – старейшего продовольственного рынка в городе, где полно тапас и местных продуктов. Неподалеку находится Lluís Pérez Pastisser – восхитительная кондитерское, известная своими croissant ibérico con tomatitos: слоеными круассанами, наполненными иберико-хамоном и кислыми помидорами черри.

5. Клуж-Напока, Румыния. Этот богемный, размеренный город на северо-западе Румынии дает туристам все, чего нет в ее гораздо более крупной, шумной и часто хаотичной столице Бухаресте. Несмотря на то, что Клуж является крупнейшим городом Трансильвании и вторым по величине в стране, он излучает другую, более расслабленную атмосферу – идеально подходящую для индивидуальных путешественников, делится впечатлениями румынский автор Моника Зума.

Она напоминает, что город датируется доримскими временами ("Напока" происходит от даков), но куда больше Клуж определяет его великолепная архитектура в стиле барокко, восходящая к австро-венгерской эпохе. Его легко исследовать, и он становится все более востребованным по мере процветания технологического сектора. Современный Клуж – это артистичный, полный веселья и восхитительно космополитичный город.

Подробнее о городе вы можете прочитать в нашем большом материале.

6. Долина Випава, Словения. По словам живущего в Португалии английского автора Дэниела Джеймса Кларка, если вы путешествуете в одиночку, словенская долина Випава – это место, где можно выпить, потому что там вы никогда не будете пить в одиночку. В этом одержимом вином гостеприимном сообществе принято делиться бутылкой собственного лучшего вина с незнакомцами. Сотни семейных погребов скрываются под плодородным ковром долины, между которыми можно перемещаться по велосипедным маршрутам – это ли не мечта соло-путешественника.

Однако дух Виапавы не только в бокале – трезвых одиночных приключений там тоже предостаточно. Например, можно подняться на вершину плато Трново-Лесного, чтобы полюбоваться панорамами изумрудной долины, или полетать над ней на параплане.

7. Фарерские острова. Кларк говорит, что на первый взгляд, эта, казалось бы, негостеприимная земля, захваченная овцами, бакланами и тупиками, кажется дерзкой экспедицией. Но присмотритесь повнимательнее, и вы увидите сплоченное сообщество, которое давно принимает путешественников-одиночек. Фактически, каждый год островитяне делают именно это, приглашая волонтеров, помогающих в обслуживании, остановиться на своих фермах или в домах.

Вдали от дерновых крыш Торсхавна и современных культурных пространств, туристов ждут невероятные соло-приключения. Походы к, казалось бы, парящему озеру Сервагсватн или кинематографическому маяку Каллур не требуют помощи гидов. Ухоженные дороги, подводные туннели, соединяющие острова, и регулярные паромы поддерживают связь между сообществами, а на удивление хорошая автобусная сеть позволяет исследовать мир в одиночку, без использования автомобилей.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet также назвал десять лучших мест в Европе для посещения этой осенью.

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