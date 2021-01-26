Премьера нового сезона программы «Мир наизнанку» состоится 13 февраля в 18:30 на канале «1+1».

В ожидании старта 12-го сезона экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку» о Пакистане, телеведущий Дмитрий Комаров продолжает раскрывать секреты съемок в стране, туристический потенциал которой является одним из самых неисследованных в мире.

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По словам Комарова, он уже несколько лет задумывался об экспедиции в Пакистан, сообщает пресс-служба «1+1».

«Даже во времена пандемии я все время был в поисках небанального и интересного направления для новой экспедиции. Были разные варианты, из которых меня больше всего поразил Пакистан. Это была одна из стран моего списка желаний. Регион бывшей Британской Индии. К тому же, в «Мире наизнанку» мы еще никогда не показывали консервативное мусульманское государство со строгими правилами жизни. Для украинцев это абсолютно неизвестная страна. О ней есть только узкий и ограниченный ряд стереотипов. И у нас появился эксклюзивный шанс впервые показать «изнанку» Пакистана», - прокомментировал ведущий.

По традиции программы, в каждую экспедицию Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев везут с собой украинские сувениры - вышиванки, веночки, украшения. А также традиционные продукты - сало, черный хлеб, различные напитки. Но Пакистан стал первой страной, в которую путешественники не взяли украинское сало, потому что в мусульманской стране свинину не едят, но привезли с собой другие украинские продукты.

«Мы привезли с собой все типы украинских продуктов для приготовления национальных блюд. Впервые взяли в экспедицию белые сушеные грибы, которые собирались на Черногорском хребте в Карпатах. А также крупу, чтобы варить традиционный банош. Я брал даже нашу брынзу, приготовленную гуцулами в сыроварне, чтобы банош был полноценным», - поделился подробностями телеведущий.

Несмотря на длительную подготовку к экспедиции, с «изнанкой» страны Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев знакомились уже на практике. При этом развенчивая множество мифов, которые существуют на сегодняшний день о Пакистане.

«Экспедиция с совершенно неожиданными приключениями и совершенно неизвестными местами. Экспедиция, в которой детский восторг каждый день был рядом с чем-то шокирующим. Более чем за 10 лет съемок «Мира наизнанку» и 15 лет экспедиций меня уже очень трудно удивить, но Пакистану это удалось. На 101%. Экспедиция, которая уже вписана в мою личную историю, как одна из самых уникальных и интересных. И еще: экспедиция, в которой я увидел, узнал и почувствовал совсем не то, что ожидал, опираясь на новости и статьи. Реальная жизнь оказалась иной. Так что это еще и открытие», - написал Дмитрий в соцсетях.

Премьера нового сезона программы «Мир наизнанку» состоится 13 февраля в 18:30 на канале «1+1».

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Автор: Марина Григоренко