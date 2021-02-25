Кроме того, с 26 февраля 2021 года SkyUp возобновляет рейсы из Одессы в Стамбул.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал запуск пяти маршрутов из Одессы.

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Как говорится в сообщении авиакомпании на странице в Facebook, из них три внутренних и два международных:

Одесса - Харьков, билеты от 605 грн, и Харьков - Одесса, билеты от 605 грн. Первый рейс будет выполнен 27 мая 2021 года. Расписание: вторник, четверг, пятница, воскресенье.

Одесса - Львов, билеты от 605 грн, и Львов - Одесса, билеты от 612 грн. Первый рейс будет выполнен 28 мая 2021 года. Расписание: понедельник, среда, пятница.

Одесса - Запорожье, билеты от 605 грн, и Запорожье - Одесса, билеты от 609 грн. Первый рейс будет выполнен 29 мая 2021 года. Расписание: среда, суббота.

Одесса - Ереван, билеты от 2 340 грн, и Ереван - Одесса, билеты от 2 508 грн. Первый рейс будет выполнен 28 апреля 2021 года. Расписание: среда, а с 29 мая 2021 года дополнительно суббота.

Одесса - Тбилиси, билеты от 1 893 грн, и Тбилиси - Одесса, билеты от 4 967 грн. Первый рейс будет выполнен 30 апреля 2021 года. Расписание: понедельник, пятница.

Кроме того, с 26 февраля 2021 года SkyUp возобновляет рейсы из Одессы в Стамбул. Расписание: в марте - понедельник, пятница, с апреля количество рейсов будет постепенно увеличиваться.

Планы SkyUp Airlines на 2021 год

Авиакомпания SkyUp Airlines весной запустит три новых рейса из Украины в Польшу: с 29 марта Киев - Лодзь - Киев, с 30 Апреля Львов - Лодзь - Львов и с 29 мая Киев - Катовице - Киев.

В марте SkyUp Airlines выполнит четыре рейса по маршруту Киев - Ташкент - Киев.

С мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Марсель (Франция), также с Львова в Бергамо (Италия) и из Киева в Бари (Италия).

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Марина Григоренко