Вадим Хлюдзинский

Многие путешественники выбирают популярные города, но Италия предлагает множество альтернатив, которые не менее впечатляющие.

Несмотря на то, что многие путешественники в Италию выбирают Милан, Рим, Венецию или Флоренцию, эта страна предлагает множество альтернатив, которые не менее впечатляющие. Об этом пишет Express.

Эксперт по путешествиям Лорн Блит поделился с изданием пятью итальянскими "скрытыми драгоценными камнями", которые стоит добавить в список на 2025 год.

Саленто, Южная Апулия

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Эксперт советует посетить Саленто, чтобы ощутить настоящий шарм Южной Апулии и насладиться плаванием в бирюзовых водах Кала-дель-Аквавива.

"Присоединитесь к местным жителям в кафе ... в живописном городке Кастро и насладитесь пирожным pasticciotto в сочетании со сливочным капучино. От скрытых пляжей до причудливых деревень, Саленто является настоящей гаванью для тех, кто ищет настоящих итальянских впечатлений", - рекомендует путешественник.

Скопелло, Сицилия

Также стоит открыть для себя вневременную красоту Скопелло - тихой деревни, расположенной вдоль скалистого побережья Сицилии. Блит советует посетить исторический Тоннаро, наблюдая закат над Средиземным морем:

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"С его впечатляющими скалами, кристально чистой водой и волшебной атмосферой Скопелло является настоящей скрытой жемчужиной".

Лари, Тоскана

Стоит также побаловать посещением Лари - живописного городка на холмах в сердце Тосканы.

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"Исследуйте старинные улицы ... и посетите легендарную семью Мартелли, известную своими традициями ремесленного изготовления пасты. Попробуйте свежую пасту и другие местные деликатесы и насладитесь вкусом настоящей тосканской кухни", - советует эксперт.

Доломиты

Также специалист рекомендует почувствовать магию Доломитовых Альп, которые "окружены высокими вершинами и пышными лугами и предлагают беззаботный отдых".

"В частности, Корвара очаровывает своими потрясающими горными пейзажами и волшебными улочками. Это живописное село является пристанищем для любителей активного отдыха, предлагая катание на лыжах зимой ... и пешие прогулки летом", - уверяет эксперт.

Остров Джильо

Остров Джильо, расположенный у побережья Тосканы, является настоящей скрытой жемчужиной, которая предлагает идеальный отдых от толпы. С его нетронутыми пляжами, кристально чистой водой и волшебными деревнями Джильо является идеальным местом как для поездки на выходные, так и для длительного отдыха:

"Исследуйте одинокие бухты, пройдитесь по живописным тропам или просто отдохните и окунитесь в красоту этого нетронутого рая".

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