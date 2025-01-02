Несмотря на то, что многие путешественники в Италию выбирают Милан, Рим, Венецию или Флоренцию, эта страна предлагает множество альтернатив, которые не менее впечатляющие. Об этом пишет Express.
Эксперт по путешествиям Лорн Блит поделился с изданием пятью итальянскими "скрытыми драгоценными камнями", которые стоит добавить в список на 2025 год.
Саленто, Южная Апулия
Эксперт советует посетить Саленто, чтобы ощутить настоящий шарм Южной Апулии и насладиться плаванием в бирюзовых водах Кала-дель-Аквавива.
"Присоединитесь к местным жителям в кафе ... в живописном городке Кастро и насладитесь пирожным pasticciotto в сочетании со сливочным капучино. От скрытых пляжей до причудливых деревень, Саленто является настоящей гаванью для тех, кто ищет настоящих итальянских впечатлений", - рекомендует путешественник.
Скопелло, Сицилия
Также стоит открыть для себя вневременную красоту Скопелло - тихой деревни, расположенной вдоль скалистого побережья Сицилии. Блит советует посетить исторический Тоннаро, наблюдая закат над Средиземным морем:
"С его впечатляющими скалами, кристально чистой водой и волшебной атмосферой Скопелло является настоящей скрытой жемчужиной".
Лари, Тоскана
Стоит также побаловать посещением Лари - живописного городка на холмах в сердце Тосканы.
"Исследуйте старинные улицы ... и посетите легендарную семью Мартелли, известную своими традициями ремесленного изготовления пасты. Попробуйте свежую пасту и другие местные деликатесы и насладитесь вкусом настоящей тосканской кухни", - советует эксперт.
Доломиты
Также специалист рекомендует почувствовать магию Доломитовых Альп, которые "окружены высокими вершинами и пышными лугами и предлагают беззаботный отдых".
"В частности, Корвара очаровывает своими потрясающими горными пейзажами и волшебными улочками. Это живописное село является пристанищем для любителей активного отдыха, предлагая катание на лыжах зимой ... и пешие прогулки летом", - уверяет эксперт.
Остров Джильо
Остров Джильо, расположенный у побережья Тосканы, является настоящей скрытой жемчужиной, которая предлагает идеальный отдых от толпы. С его нетронутыми пляжами, кристально чистой водой и волшебными деревнями Джильо является идеальным местом как для поездки на выходные, так и для длительного отдыха:
"Исследуйте одинокие бухты, пройдитесь по живописным тропам или просто отдохните и окунитесь в красоту этого нетронутого рая".
Другие советы туристам
Ранее УНИАН сообщал, куда стоит посетить во Франции в 2025 году. Это туристическое направление является и интересным с туристической точки зрения, и достаточно "бюджетным" по финансовым соображениям.
Также мы писали, что издание Time Out назвало 14 лучших городов Европы для сити-брейка в 2025 году. Возглавил рейтинг второй по величине город Нидерландов Роттердам.
Вас также могут заинтересовать новости: