Стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн.

В Одесской области планируют реализовать туристический проект «Большой и малый велокруги Одесщины», который подразумевает строительство 420,1 км велодорожек ориентировочной стоимостью 1,3 млрд грн.

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Об этом заявил глава Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

«Малый круг – это 90 километров вокруг курортных сёл, которые максимально приближены к Одессе – Черноморск, Каролино-Бугаз, Грибовка, Овидиополь. Если мы говорим о большом круге, то он будет идти через дорогу М-16, которая ведёт к Кучургану, с поворотом на Беляевку через дорогу Т-16-25, которая также будет замыкаться на Каролино-Бугазе, и мы имеем тут протяженность 250 километров. Но также есть прибрежные дороги через Затоку, Шабу, далее на Сергеевку, Курортное, Николаевку и так до Татарбунар по дороге М-15 «Одесса-Рени», - сказал он.

По словам Рыбалко, первоочередные объекты проекта имеют протяженность 232,7 км, причём они уже проектируются и в апреле выходят из экспертизы.

«Речь не идёт о том, чтобы краской нарисовать на дороге со знаком, что там можно ехать на велотранспорте. Это отделенные от дороги объекты с соответствующим барьерным ограждением или кустами, которые будут отделять велосипедистов от основного проезда, создавая безопасное движение», - сказал он.

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Автор: Дмитрий Шварц