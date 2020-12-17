Также в следующем году обновят знаковые для столицы парки: Мариинский, Крещатый, имени Тараса Шевченко, Голосеевский.

Киевский городской председатель Виталий Кличко анонсировал открытие в следующем году нового туристического маршрута вокруг Оболонского залива, где построят пешеходный мост.

Читайте такжеНа колокольне Софийского собора всем желающим предложили оставить новогоднее поздравление (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы сказал во время отчета об итогах работы городской власти в 2020 году.

«В следующем году мы можем получить новый туристический маршрут вокруг залива, острова Оболонский. Он объединит Оболонской набережной, парк «Наталка» и новый пляж на острове. Длина моста будет более 160 метров. Его построят в самом узком месте залива. Опоры будут выглядеть как волны и будут динамично подсвечиваться. Эта зона будет доступна и для маломобильных людей», - отметил городской голова, подчеркнув, что новый мост строится на средства меценатов.

В планах городских властей в следующем году бновить знаковые для столицы парки: Мариинский, Крещатый, имени Тараса Шевченко, Голосеевский, имени Рыльского. Предполагается также завершить капитальный ремонт парка с водными объектами на Троещине и фитнес-парка «Лебединое».

«Продолжим ремонтировать большие парки в разных районах столицы. В частности - «Интернациональный», «Орленок» и Соломенский ландшафтный парк. Будем создавать новые зоны отдыха и возле водоемов. Такие, например, как парк у залива Берковщина», - сообщил Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая