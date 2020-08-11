Жизнь после банкротства: итальянский лоукостер Ernest Airlines планирует возобновить работу

Первый перелет планируют выполнить уже в середине декабря 2020 года.

В Италии планируют возобновить работу лоукост-авиакомпании Ernest Airlines, которая обанкротилась и прекратила работу в январе 2020 года.

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Как сообщает "У відпустку" со ссылкой на местный онлайн-ресурс Naviganti.org, Ernest Airlines изменит свою бизнес-модель. Теперь это будет итальянская региональная авиакомпания, эксплуатирующая 16 новых самолетов ATR 72-600. Соответствующая информация была объявлена на недавней встрече менеджмента авиакомпании с профсоюзными лидерами.

Отмечается, что эта инициатива уже получила поддержку правительства Италии. Там надеются, что реализация проекта положительно повлияет на всю цепочку итальянской авиационной промышленности и восстановление региональной экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Самолеты планируют закупить в течение 4 лет и зарегистрировать в Италии. Первый перелет могут выполнить уже в середине декабря 2020 года.

Проект восстановления работы авиакомпании предусматривает эксплуатацию более 70 внутренних и международных направлений. Впрочем, список маршрутов пока не раскрывается. Тем не менее отмечается, что маршрутная сеть перезапущенной Ernest Airlines не будет конфликтовать с направлениями авиакомпании Alitalia и железнодорожной компании Trenitalia.

Планируется, что перевозчик будет работать в региональных аэропортах, которые пока недостаточно активно эксплуатируются, развивая деловой и внутренний туризм. Операционные базы будут расположены в аэропортах Фьюмичино, Бергамо, Пармы, Анконы, Бари.

Пока неизвестно, будут ли восстановлены рейсы между Италией и Украиной. После либерализации в текущем году двусторонних авиационных соглашений между странами 28 из 35 частот, принадлежащих Ernest Airlines, потеряли свою экономическую ценность.

Авиационные власти Италии ENAC 29 декабря 2019 года объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года. Приостановление лицензии в связи с финансовыми трудностями итальянской компании вызвало задержку и отмену рейсов.

Лоукост Ernest Airlines до этого был крупнейшим игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включала четыре направления из Киева, четыре из Львова, один из Одессы, два из Харькова.

Летом 2020 авиационные власти полностью либерализовала рынок полетов между Украиной и Италией. В результате ирландский лоукостер Ryanair и венгерская бюджетная компания Wizz Air объявили целый ряд новых рейсов между городами Италии и Украины, таким образом заняв освобожденную Ernest Airlines "нишу".

В августе 2020 стало известно, что один из крупнейших лоукостеров Европы, британская авиакомпания EasyJet может начать полеты в Украину уже осенью 2020. Сообщалось, что компания уже получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года.

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