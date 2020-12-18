Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного городка.

Елка, которую зажигают первой. Большинство праздничных локаций по всей Украине начнет работать завтра, ко Дню святого Николая. А вот возле Офиса президента зимний городок открывается сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой посетили праздничный городок для детей и взрослых «Николай принимает друзей», который будет работать вблизи Офиса главы государства во время новогодних праздников.

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Гостей, собравшихся на площади у ОП, поздравили с грядущими праздниками артисты, исполнив «Щедрик». Святой Николай зажег на елке праздничные огни, передает пресс-служба президента Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что площадь на улице Банковой уже второй год подряд дарит украинцам праздник, и отметил, что работа праздничной площадки у Офиса президента уже становится приятной традицией.

"Новогодние праздники - это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одним из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей», – сказал Владимир Зеленский во время открытия площадки.

Первая леди поделилась историей создания игрушек, которыми украшена центральная елка площади.

«Нынешняя елка необычная. Она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями», – рассказала Елена Зеленская.

По словам жены президента, примерно месяц назад ее команда обратилась к организациям, которые работают с детьми с особыми образовательными потребностями, и предложила присоединиться к созданию елочных украшений.

«По замыслу нам были необходимы рисунки детей, которые можно было бы перенести на шарики. Я очень благодарна, что откликнулись почти 50 организаций, которые прислали нам около 600 рисунков детей! Сто из них мы нанесли на игрушки и украсили ими елку», – сообщила первая леди Украины.

Дети, приславшие свои рисунки, получили праздничные подарочные наборы от Святого Николая.

Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного городка. В частности, Владимир и Елена Зеленские осмотрели резиденцию Святого Николая, приобрели несколько новогодних сувениров и попробовали душистый глинтвейн.

Площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На его территории расположен каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка.

Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат безвозмездно на месте катания. В резиденции Святого Николая дети смогут написать и отправить письмо доброму волшебнику.

Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масковый режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.

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Автор: Виктория Гордиенко