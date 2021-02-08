Аэропорты «Борисполь» и «Киев» работают в штатном режиме в условиях непогоды - все рейсы осуществляются по расписанию.

Международные аэропорты «Борисполь» и «Киев» им Сикорского работают в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщили пресс-службы обоих аэропортов.

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В частности, «Борисполь» сообщил, что рейсы осуществляются согласно расписанию.

«Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию. Аэродромная служба Международного аэропорта «Борисполь» обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Задействовано 26 единиц аэродромной техники», - сообщила пресс-служба корреспонденту УНИАН.

Аэропорт «Киев» также сообщил, что все рейсы выполняются согласно расписанию.

«Несмотря на осложнение погодных условий, аэропорт «Киев» работает в штатном режиме. Ограничений для приема воздушных судов нет, все рейсы на данный момент выполняются по расписанию. Взлетно-посадочную полосу, перроны аэродрома, привокзальную площадь интенсивно чистит снегоуборочная техника», - сообщила пресс-служба на своей странице в соцсети Facebook.

Непогода в Украине 8 февраля

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни. По состоянию на 07:00 8 февраля во Львовской области уже выпало до 30 см снега. Также снегопад не прекращается в Киеве.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности - желтый).

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Автор: Павел Степанец