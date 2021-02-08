Метели и гололедица: в Украине выпало 30 сантиметров снега, погода будет усложняться
В западных, северных и центральных областях ожидается значительный снег.
По состоянию на 07:00 8 февраля во Львовской области выпало до 30 см снега, осадки продолжаются.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Местами небольшой снег также наблюдается в Кировоградской (выпало до 4 см), Днепропетровской (2 см), Полтавской (1 см), Волынской (7 см), Житомирской (10 см), Киевской (5 см), Черкасской (25 см), Тернопольской (11 см), Хмельницкой (10 см), Ровенской (6 см) и в Киеве (2 см).
По информации Укрэнерго обесточивание населенных пунктов отсутствует.
По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
В ГСЧС предупреждают, что погодные условия в Украине будут ухудшаться. Днем ожидается снег, метели, в западных, северных и центральных областях - значительный снег, на юге страны и в Карпатском регионе мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье значительный дождь.
На дорогах гололедица. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура 2-7° мороза, в северной части до 10° мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 7-12° тепла.
На Киевщине - значительный снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура 7-10° мороза.
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