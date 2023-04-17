Экскурсии на военный полигон с украинцами пользуются бешеной популярностью у немцев.

В Германии решили устраивать туристические экскурсии по военному полигону, на котором тренируются украинские солдаты. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Речь идет о полигоне "Мюнстер", расположенном в западной Германии. Это крупнейший военный полигон Бундесвера, на котором немецкая армия тренируется со времен Германской империи. В последнее время на полигоне активно тренируют украинских военных. В частности, именно здесь украинцев учили обращаться с танками Leopard 2 и боевыми машинами пехоты Marder.

Сообщается, что местная туристическая компания Munster Touristik устраивает автобусные туры по полигону с 2008 года. Билеты на них и в прежние годы всегда распродавали на 100%, но сейчас интерес к этим турам значительно вырос – именно из-за войны в Украине и проходящих здесь обучение украинских военных.

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Причем фирма рада бы увеличить количество экскурсий, чтобы удовлетворить спрос, но поскольку полигон действующий, последнее слово всегда за военными.

"Это почти как сафари. Очевидно, что интерес [к экскурсиям] ещё чрезвычайно вырос из-за войны в Украине — завораживает, что здесь обучают солдат, которые затем сражаются на фронте. Я знаю некоторых знакомых, которые хотели забронировать посещение, но это практически невозможно", — рассказал журналистам один из туристов.

Экскурсия по военному полигону, откуда украинцы потом едут на фронт, для немецких туристов обходится всего в 35 евро.

Обучение украинских военных в Германии

Впервые украинские военные начали обучаться в Германии еще весной прошлого года, когда Берлин согласился предоставить Украине свои самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Их освоение украинскими экипажами проходило как раз в Германии.

Уже этой зимой в Германии также проходило обучение украинских экипажей для немецких танков Leopard 2. Примечательно, что США обучали украинцев работе с ЗРК Patriot тоже в Германии – на одном из своих полигонов.

Известно, что российские шпионы пытались наблюдать за тем, как украинцы осваивают западную технику на немецких полигонах.

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