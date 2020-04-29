Названы морские курорты, на которые можно поехать после окончания карантина

Туристическая отрасль – в числе наиболее пострадавших от глобальной эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Пандемия нового коронавируса и повсеместный карантин, который в условиях отсутствия вакцины и эффективного лечения остается единственным доступным способом сдержать распространение инфекции, безжалостно перекроили планы большинства соотечественников. В том числе – на летний отпуск, устраивать который придется в новых реалиях и с учетом множества ограничений. Разбираемся, на какой отдых, и на каких курортах смогут рассчитывать украинцы в ближайшие месяцы, пишет kirillovka.ks.ua.

Туристическая отрасль – в числе наиболее пострадавших от глобальной эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Около сотни стран, ставя в приоритет здравоохранение, частично или полностью закрыли свои границы для иностранцев. Сделать это были вынуждены даже страны, в экономике которых туризм играет едва не ключевую роль.

Снимать ограничения на въезд планируют поэтапно, и совершенно точно не для всех. Так, Италия и Испания, которые стали эпицентрами пандемии в Европе, в ближайшие месяцы рассчитывают только на внутренний туризм, а открыть границы для зарубежных гостей намерены не раньше следующего года, и то при условии стабилизации ситуации с распространением нового вируса. Похожие планы и у одного из самых популярных направлений среди украинцев – Турции, где количество новых случаев заражения продолжает быстро расти, и действует жесткий карантин с комендантским часом.

А вот ее соседка Греция, на курортах которой были зарегистрированы единичные случаи заболевания Covid-19, намерена начать принимать иностранных туристов уже в июле. Но не из всех стран, а только тех, где или полностью победили коронавирус, или смогли существенно снизить число инфицированных. И скорее всего, только для граждан ЕС.

Украинцам же ставшие привычными поездки за границу еще какое-то время будут недоступны. Во-первых, неизвестно, как будет складываться эпидемиологическая ситуация внутри страны и, соответственно, как долго нашим гражданам будут отказывать во въезде другие государства. А во-вторых, сложно прогнозировать, когда возобновится международное авиасообщение. В правительстве считают, что самолеты из Украины начнут летать не раньше конца лета, а то и сентября – и это при оптимистичном сценарии.

В условиях, когда европейские курорты для украинцев временно закрылись, на выручку этим летом придут отечественные. Благо их у нас в стране хватает, и самых разных – морских, водолечебных, грязевых и климатических. Разумеется, наша ближайшая песрпектива — это все-таки море.

На сегодняшний день один из наиболее полных обзоров морских курортов Украины с актуальной информацией об инфраструктуре, ценами на жилье, а также онлайн веб-камерами, в режиме реального времени вещающими из самых живописных уголков страны, можно найти на сайте проекта «Кирилловка.Укр».

Тем более что внутренний карантин, вероятнее всего, к середине июня если не снимут полностью, то существенно ослабят. К этому времени, если позволит динамика снижения заболеваемости, должны возобновиться и междугородние пассажирские перевозки, а значит, можно будет без проблем добраться и на побережье Азовского и Черного морей, и на соленые озера Закарпатья, и на минеральные курорты Галичины.

Состоится ли курортный сезон-2020 в Украине, и каким он будет, сегодня можно только гадать. Тем не менее, отечественные курорты к нему активно готовятся в расчете на внутреннего туриста. А насколько этот расчет сработает, будет зависеть от финансовых возможностей украинцев, на которых априори сказался коронакризис, и того, перевесит ли желание отдохнуть и оздоровиться страх перед поездками в период постпандемии.