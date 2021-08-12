Уже в 2021 году должна начаться реновация первых трех объектов в Зоне отчуждения.

Чернобыльскую зону отчуждения ждет многомиллионная программа реновации, в рамках которой будет восстановлен целый ряд туристических объектов.

Об этом сообщает "Новое время".

Только в этом году в рамках программы "Чорнобиль.Збереження" запланировано начало реновации первых трех объектов — кафе "Припять", автовокзала и одной из заброшенных 16-этажки.

Кроме того, будут созданы несколько музеев (в частности, музеи на "Дуге" и памяти ликвидатора аварии Владимира Правика) и реконструирован КПП "Дитятки".

Читайте такжеВ Чернобыль и Канев планируют запустить туристические туры по ДнепруПо словам операционного директора проектного офиса Илоны Шнейдер, на реновационную программу в 2021 году выделили 30 млн гривень.

В свою очередь, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк предупредила о будущем полном аудите Зоны отчуждения. После него может начаться консервация туристических объектов и развитие промышленности в зоне.

Как уже сообщал УНИАН, в конце 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о планах добиваться включения Чернобыльского комплекса в список наследия ЮНЕСКО.

Автор: Станислав Кожемякин