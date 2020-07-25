Велосипед с квадратными колесами и огромный кристалл: в Киеве откроется "Музей науки"

Крупнейшим интерактивным экспонатом станет стеклянный потолок, который меняет цвет, когда посетители вводят на планшетах правильные ответы на вопрос из сферы науки.

Осенью Малая академия наук Украины откроет в столице первое интерактивное пространство «Музей науки».

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"Здесь можно будет покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов воду и соль в дополненной реальности, узнать, как устроен организм человека", - сообщают организаторы.

В целом, как отмечается, посетителей ждет более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Над экспозицией, которая состоит из 7 блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции. А один из ключевых экспонатов приехал в Киев из Музея математики в Нью-Йорке. Это трицикл с квадратными колесами, таких в мире всего четыре.

Как сообщается, отдельная зона пространства будет посвящена украинским ученым. Крупнейшим интерактивным экспонатом станет стеклянный потолок, который меняет цвет, когда посетители вводят на планшетах правильные ответы на вопрос из сферы науки.

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