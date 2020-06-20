"Потерянные" сокровища Киево-Печерской лавры нашлись в музее Москвы (фото)

Это 57 драгоценных предметов - церковных вещей из ризниц Софиевского и Успенского соборов Киева, изготовленные из золота, серебра и драгоценных камней.

Археолог Тимур Бобровский обнаружил в музее в России клад из 57 драгоценных предметов - церковных вещей из ризниц Софийского и Успенского соборов Киева, изготовленные из золота, серебра и драгоценных камней, которые ранее считались пропавшими.

Их фото он опубликовал на своей Facebook-странице, сообщает издание Апостроф.

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"Но оказалось, что они сохранились. К сожалению, не у нас, - в фондах Государственного Исторического Музея Российской Федерации в Москве. Но сохранились. Не уничтоженные. И это очень радует. Надеюсь, что "моя" находка пригодится всем, кто не равнодушен к украинскому наследию. И, похоже, "там" еще немало сокровищ", - написал он.

Сокровища удалось обнаружить после того, как в сети была опубликована ссылка на сайт Государственного Исторического Музея РФ, где изложены оцифрованные экспонаты музея - всего заявлено более 900 тыс. единиц.

"Из 119 предметов, указанных в каталоге по данным 1930-х гг., Мне среди материалов данного сайта удалось идентифицировать 57 "киевских" вещей, из которых как минимум четыре десятка считались утраченными навсегда. И это я просмотрел только часть оцифрованной коллекции", - написал археолог.

Как сообщал ранее УНИАН, на юге Польши кладоискатели нашли тайник с серебром.

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