Команда проекта посетит уникальный поселок, где бок о бок живут традиции каменного века и современные достижения техники.

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку. Эквадор", который выйдет 13 ноября в 18:30 на телеканале 1+1, главный путешественник страны Дмитрий Комаров попадет в самое отдаленное поселение индейцев ваорани и расскажет о жизни племени, которое еще 50 лет назад считало себя единственными людьми на Земле.

Как говорится в анонсе 1+1, бамено – большая община ваорани, где проживает около 150 человек. Они принадлежат к той части индейских племен, которая в 1950-х годах вышла на контакт с цивилизацией. От Бамено до ближайшего города – сотни километров диких джунглей. Сюда команда проекта добиралась почти 2 дня на лодке по притокам Амазонки. Им пришлось пройти через территорию неконтактных пленен, где индейцы до сих пор без предупреждения убивают всех чужаков.

Ваорани из Бамено встретили съемочную группу в своем традиционном образе – так, как ходили их предки. На индейцах практически не было одежды, лица были раскрашены красной краской, а на женщинах было много ярких украшений.

Бамено – уникальный поселок, где бок о бок живут традиции каменного века и современные достижения техники. Несмотря на то, что индейцы берегут свои древние ритуалы, многие представители племени уже носят современную одежду, умеют пользоваться Интернетом, а в их поселке проложены бетонные дорожки и даже есть душ.

Читайте также"Мир наизнанку. Эквадор": Комаров встретился с единственной выжившей после встречи с неконтактным племенем (видео)Чтобы остаться в племени, Дмитрию Комарову необходимо познакомиться с самым старшим и уважаемым жителем Бамено – вождем племени по имени Кемпери. Говорят, что ему больше 120 лет. Сколько точно – никто не знает, ведь ваорани не отмечают Дни рождения. Многие жители племени и сегодня не умеют читать, считать и писать. Точно известно, что Кемпери жил еще тогда, когда ваорани были неконтактными и убивали всех, кто ступал на их земли.

Для Дмитрия Комарова это уникальная возможность пообщаться с человеком, для которого тысячелетия пролетели в мгновение ока. Еще каких-то 70 лет назад Кемпери жил в диком племени и не знал, что в мире есть другие люди, а сегодня его соплеменники пользуются Интернетом. Он расскажет Дмитрию, как нападал на "белых людей", убивал чужаков копьями, поделится, почему так делал и сожалеет ли сегодня о содеянном.

"Не так давно для ваорани убивать чужаков было нормой. Они жили по законам джунгей. В очень редких случаях гостя могли принять в племя. Тогда ему обязательно давали имя ваорани. Гость становился своим и ему больше не угрожала смерть от копья. Вождь и мне дал имя ваорани – Анва, что значит "воин", - рассказал Дмитрий Комаров.

Телеведущий на время станет жителем племени и постарается узнать все о жизни современных ваорани и выяснить, изменилось ли их мышление после контакта с цивилизацией.

Чтобы узнать, как в племени добывают еду, команда "Мира наизнанку" отправится на местный "огород" за юккой – съедобным корнеплодом, который напоминает картошку. Добыча юкки – тяжелый труд, ведь корзина с урожаем может достигать 30 и более килограмм. Но по традиции, сбором и выращиванием юкки здесь занимаются женщины.

Как выглядит местный "огород", чем отличается от украинского и почему поход на него может быть опасным, телезрители увидят в новом выпуске "Мира наизнанку".

Юкка – основа для очень необычного блюда, которое считается главной кулинарной гордостью ваорани. Оно называется чича. Несмотря на огромный багаж путешествий, способ приготовления чичи удивил даже Дмитрия Комарова.

"Чича – традиционное лакомство ваорани. Еда на каждый день, что-то вроде борща для индейцев Эквадора. Без чичи здесь не обходятся ни будни, ни праздники. Готовят ее очень странным способом. Более, чем за 10 лет путешествий по всему миру и поедания всякой гадости, я не видел ничего подобного. Чтобы блюдо было более сочным и вкусным – вареную юкку жуют, а после снова выплевывают в блюдо. Причем чича считается готовой лишь после того, как местную "картошку" тщательно пережевали, выплюнули и дали ей настояться", – рассказал Дмитрий Комаров.

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Автор: Дмитрий Комаров