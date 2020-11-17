За 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года

Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Украины в этом году, из-за пандемии коронавируса уменьшилось почти в четыре раза: 2,7 млн за 9 месяцев 2020 года против 10,7 млн за аналогичный период 2019 года.

Читайте такжеГлава Гостуризма Марьяна Олеськив: коронавирусный кризис открыл очень много окон возможностей для развития туризма в Украине

Такие данные по запросу Государственного агентства по развитию туризма в Украине (ДАРТ) сообщила Государственная пограничная служба Украины.

При этом, по данным Нацбанка Украины, за 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.

В целом за три квартала 2020 года граждане других стран привезли в Украину только 244 миллиона долларов, тогда как за весь 2019 год иностранные туристы потратили в Украине 1,62 миллиарда долларов.

В то же время из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 3,259 миллиарда долларов - в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом большую часть этой суммы сейчас составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

Как коронавирус повлиял на мировой туризм

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко