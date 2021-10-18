Рейсы по маршруту Киев-Рим-Киев будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) готовится к возобновлению полетов по маршруту Киев-Рим-Киев начиная с 10 декабря.

Как сообщила пресс-служба компании, рейсы в столицу Италии будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

"Авиакомпания предложит удобное расписание, которое позволит пассажирам из Рима добраться во все региональные аэропорты Украины. В частности, можно долететь из Рима в Запорожье (OZH), Днепр (DNK), Харьков (HRK), Одессу (ODS) и Львов (LWO) со стыковкой в Международном аэропорту "Борисполь". Кроме этого, удобное расписание позволит путешествовать с пересадкой в Борисполе в следующие города: Каир (CAI), Ереван (EVN), Тбилиси (TBS), Баку (GYD), Дубай (DXB), Тель-Авив (TLV) и Кишинев (KIV)", - говорится в сообщении.

Также в МАУ отметили, что продолжают внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации и правилами пересечения границ в каждой стране, куда авиакомпания выполняет рейсы.

Читайте такжеУкраинские авиакомпании выходят на докризисное количество рейсовКроме этого, авиаперевозчик напомнил о готовности к дальнейшему возобновлению рейсов, учитывая положительные эпидемиологические факторы и при условии получения разрешений на выполнение рейсов.

Напомним, за девять месяцев 2021 года количество выполненных МАУ регулярных рейсов составило 8 259, что на 8% меньше, чем в прошлом году, и на 80% меньше по сравнению с 2019 годом. Количество чартерных рейсов – 7 853, тогда как в 2020 году их было 2 964, а в 2019-м - 4 503.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

Правила въезда в Италию для украинцев

В конце августа 2021 года Италия отменила требование пятидневной изоляции для украинских туристов, которые будут посещать страну в период пандемии коронавируса с сертификатами вакцинации.

Италия признает лишь четыре вакцины от коронавируса: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

В случае отсутствия указанных выше сертификатов, граждане могут въехать в Италию, но они должны сделать ПЦР-тест перед вылетом, самоизолироваться в течение пяти дней по прибытию и пройти тест после завершения установленной самоизоляции.

Авторы: Марина Григоренко, Дмитрий Шварц