Поводом для этого стало сохранение существенного въездного трафика из Италии в Украину и достаточный объем нетуристического выездного потока в обратном направлении.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) решила не сокращать количество рейсов в Италию, несмотря на усиление карантина в стране.

Об этом МАУ сообщила в пресс-релизе.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о решении сохранить рейсы в Италию в полном объеме. По итогу дополнительного рыночного анализа, поводом для этого стало сохранение существенного въездного трафика из Италии в Украину и достаточный объем нетуристическом выездного потока в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМАУ запускает прямые рейсы на украинский горнолыжный курортПри этом, учитывая ужесточение ограничений со стороны Министерства здравоохранения Италии, авиакомпания позволит украинским туристам бесплатно переоформить билеты на другие даты или маршрут, оформить промокод или возврат средств.

Таким образом, МАУ продолжит осуществлять рейсы в Рим по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в Милан - ежедневно.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Италия запретила въезд вакцинированным украинским туристам. Исключение составляют граждане Украины, имеющие вид на жительство в Италии, или граждане, въезжающие в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, которые имеют подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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Автор: Герасименко Валентина