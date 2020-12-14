Ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14 декабря Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) представило третий социальный видеоролик «Мандруй Україною. Чернобыль».
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Как рассказывают в телеграм-канале ДАРТ, Чернобыльская зона отчуждения - это место, где остановилось время. Где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни, чтобы потом увидеть, как возрождается природа на руине, сделанной цивилизацией. Здесь можно побыть наедине с собой и миром, постичь то, что обычно скрывается за серой обыденностью.
В ролике снялся украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, а в качестве музыкального сопровождения была использована песня ONUKA «Місто».
Что такое проект «МандруйУкраїною»
- Проект «МандруйУкраїною» - первая масштабная промокампания, которая ориентирована на развитие внутреннего туризма в Украине. Ее цель - побудить украинцев к путешествиям по родной стране, сделав это модным трендом. Здесь речь идет не только об отдыхе, но и о познании истории и культуры Украины.
- Проект реализуется на волонтерских началах при участии государства, местных властей, бизнеса и креативных индустрий. С момента запуска кампании в этом году также было организовано несколько пресс-туров для журналистов, чтобы ближе познакомить украинцев с интересными местами в собственной стране.
- Также в рамках проекта «МандруйУкраїною» было снято три проморолика с участием известных украинцев. Первый ролик вышел в июле 2020 года с участием призера Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой и кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, которые отправились в Асканию-Нова на Херсонщине. В августе вышел второй ролик, в котором участники группы «Антитела» и их фронтмен Тарас Тополя пригласили украинцев посетить мощное «место силы» - Национальный заповедник "Хортица".
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