В ролике снялся украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, а в качестве музыкального сопровождения была использована песня ONUKA «Місто».

Ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14 декабря Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) представило третий социальный видеоролик «Мандруй Україною. Чернобыль».

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Как рассказывают в телеграм-канале ДАРТ, Чернобыльская зона отчуждения - это место, где остановилось время. Где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни, чтобы потом увидеть, как возрождается природа на руине, сделанной цивилизацией. Здесь можно побыть наедине с собой и миром, постичь то, что обычно скрывается за серой обыденностью.

В ролике снялся украинский каноист, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, а в качестве музыкального сопровождения была использована песня ONUKA «Місто».

Что такое проект «МандруйУкраїною»

Проект «МандруйУкраїною» - первая масштабная промокампания, которая ориентирована на развитие внутреннего туризма в Украине. Ее цель - побудить украинцев к путешествиям по родной стране, сделав это модным трендом. Здесь речь идет не только об отдыхе, но и о познании истории и культуры Украины.

Проект реализуется на волонтерских началах при участии государства, местных властей, бизнеса и креативных индустрий. С момента запуска кампании в этом году также было организовано несколько пресс-туров для журналистов, чтобы ближе познакомить украинцев с интересными местами в собственной стране.

Также в рамках проекта «МандруйУкраїною» было снято три проморолика с участием известных украинцев. Первый ролик вышел в июле 2020 года с участием призера Олимпийских игр по художественной гимнастике Анны Ризатдиновой и кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, которые отправились в Асканию-Нова на Херсонщине. В августе вышел второй ролик, в котором участники группы «Антитела» и их фронтмен Тарас Тополя пригласили украинцев посетить мощное «место силы» - Национальный заповедник "Хортица".

Туризм в Чернобыле

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Автор: Марина Григоренко